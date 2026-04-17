В Самаре прошла ярмарка трудоустройства

17 апреля в Самарской области прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Центральная площадка располагалась в Самаре в ТК «Гудок». Об этом сообщает министерство труда Самарской области.
«В ярмарке принимали участие более 120 работодателей, которые представили свыше 13 000 вакансий. Из них более 2 тысяч — для Самары. Были предложения для опытных специалистов, школьников, студентов и даже пенсионеров», — рассказали организаторы.
На площадке работала интерактивная зона «Узнай себя в профессии с помощью искусственного интеллекта», проводился профориентационный мастер-класс «Арт-терапия», а квалифицированный психолог вел консультации по вопросам построения карьеры и выбора профессий. Параллельно с мероприятием проходил конкурс «Работа моей мечты». По всему региону располагались еще 10 площадок.