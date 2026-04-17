Эксперты высказались об идее отказа от налички в нижегородском транспорте

Помимо отказа от монет и купюр, обсуждается переход на электронные билеты. Отказ от бумажных лент позволит перевозчикам экономить миллионы рублей в год и решит проблему конфликтов из-за поломок принтеров в чековых аппаратах. Для удобства оплаты «Ситикард» планирует протестировать технологию оплаты через Bluetooth, которая не требует наличия интернета в смартфоне пассажира.