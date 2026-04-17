Эксперты высказались об идее отказа от налички в нижегородском транспорте

Общественный транспорт нижегородской агломерации готовится к масштабным цифровым изменениям. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона по итогам заседания экспертной группы. По данным Минтранса, сейчас наличными за проезд платят менее 2% пассажиров, а частных перевозчиков уже почти полностью оснастили стационарными валидаторами.
Помимо отказа от монет и купюр, обсуждается переход на электронные билеты. Отказ от бумажных лент позволит перевозчикам экономить миллионы рублей в год и решит проблему конфликтов из-за поломок принтеров в чековых аппаратах. Для удобства оплаты «Ситикард» планирует протестировать технологию оплаты через Bluetooth, которая не требует наличия интернета в смартфоне пассажира.
Параллельно министерство транспорта предложило ввести единый стандарт для легальных такси — оранжевый цвет кузова. Это поможет пассажирам и контролирующим органам легко отличать официальных перевозчиков от нелегальных «подработчиков». Все озвученные инициативы сейчас проходят стадию детальной проработки механизмов взаимодействия с жителями.
Ранее сообщалось, что еще четыре новых трехсекционных трамвая прибыли в Нижний Новгород.