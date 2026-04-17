Комбайны-беспилотники появятся в Беларуси. Подробности сообщает предприятие «Гомсельмаш».
Дорожная карта по созданию инновационного зерноуборочного комбайна с элементами беспилотных технологий уже была подписана. В данном проекте принимают участие предприятие «Гомсельмаш», Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, а также ОАО «ИнДев Солюшенс».
Разработку называют амбициозной. Ожидается, что данный альянс сможет вывести сельхозмашиностроение на новый уровень.
«Беспилотные технологии в комбайнах — это не просто тренд, а реальный шаг к повышению эффективности и автоматизации полевых работ», — подчеркнули на «Гомсельмаше».
