В Калининграде мужчина ударил жену ножом во время застолья

В дежурную часть ОМВД России по Московскому району Калининграда поступило сообщение от 47-летней женщины о том, что муж ранил её ножом.
Участковые установили: потерпевшая и её 51-летний супруг поссорились во время распития спиртных напитков. Подозреваемый схватил нож и ударил жену в предплечье.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.