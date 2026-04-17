Ветераны ВОВ в Крыму получат выплаты ко Дню Победы

«Отделение СФР по Республике Крым в апреле осуществляет ежегодную выплату в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 107 участникам и инвалидам ВОВ, проживающим в регионе», — сказано в сообщении.
Каждому ветерану средства доставляются банками и почтой по своему графику. Тем, кто получает деньги через банки, первая выплата поступила вместе с пенсией уже 6 и 10 апреля. Следующая дата выплат через банки — 22 числа. Через почтовые отделения одновременно пенсию и ежегодную выплату жителям Республики Крым доставляют по графику почты с 4 по 23 апреля.
«Ни самим ветеранам, ни их близким никуда обращаться или подавать какие-либо заявления для того, чтобы получить средства, не нужно — выплату беззаявительно перечисляют на основании данных, имеющихся у Отделения Социального фонда России по Республике Крым. Вся предварительная работа по уточнению списков получателей и финансированию доставочных организаций уже проведена», — подчеркнули в пресс-службе.
Согласно Указу Президента, выплата составляет 10 тысяч рублей и предоставляется ветеранам, которые несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий. Помимо этого, выплату предоставляют за участие в боевых операциях в ходе ВОВ, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям.