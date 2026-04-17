Глава транспортной полиции СЗФО проверил калининградское управление

рабочим визитом Западное линейное управление МВД России на транспорте (Калининград). Он провёл совещание с личным составом по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Руководитель окружного управления обозначил приоритетные направления: повышение эффективности оперативно-служебной деятельности, противодействие незаконному обороту оружия и наркотиков на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а также усиление антитеррористической защищённости пассажиров и инфраструктуры.
Стасишин также уделил внимание взаимодействию с другими правоохранительными органами и контролирующими структурами, а также необходимости внедрения современных технических средств в повседневную работу подразделений.
Генерал-лейтенант отметил, что Западное линейное управление является надёжным форпостом России на Балтике. Подразделения вносят значительный вклад в охрану правопорядка и безопасность на стратегически важных объектах транспортной системы региона, которые имеют ключевое значение для экономики и логистики всего Северо-Запада.
В завершение Стасишин дал ряд конкретных поручений, направленных на повышение эффективности работы калининградской транспортной полиции.