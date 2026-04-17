Почти 100 нарушений выявили в нижегородских автобусах в ходе проверки

Контролеры проверили маршруты № 9, 13, 32, 58, 63 и 67, обнаружив проблемы с терминалами оплаты, безопасностью и чистотой салонов.

Сотрудники Центра развития транспортных систем провели проверку выполнения госконтрактов перевозчиками «Нижегородпассажиравтотранс» и ООО «Мещеряков и Компания». Как сообщили в ЦРТС, всего в 20 проверенных автобусах было зафиксировано 93 различных нарушения условий обслуживания пассажиров.

Наибольшее количество замечаний вызвала работа частного перевозчика ООО «Мещеряков и Компания» на маршрутах № 13, 32 и 67. Инспекторы обнаружили неработающие валидаторы, отсутствие видеонаблюдения, звукового информирования и молотков у аварийных выходов. Кроме того, зафиксированы многочисленные случаи порчи интерьера: поврежденная обивка сидений и надписи на поверхностях салона.

Ситуация в государственном АО «НПАТ» оказалась значительно лучше. На маршрутах № 9, 58 и 63 неисправных терминалов оплаты не зафиксировано. Единственными выявленными недостатками стали два случая неполного оформления кузовов и салонов транспортных средств.

Ранее сообщалось, что эксперты высказались об идее отказа от налички в нижегородском транспорте.