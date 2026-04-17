Почти 100 нарушений выявили в нижегородских автобусах в ходе проверки

Наибольшее количество замечаний вызвала работа частного перевозчика ООО «Мещеряков и Компания» на маршрутах № 13, 32 и 67. Инспекторы обнаружили неработающие валидаторы, отсутствие видеонаблюдения, звукового информирования и молотков у аварийных выходов. Кроме того, зафиксированы многочисленные случаи порчи интерьера: поврежденная обивка сидений и надписи на поверхностях салона.