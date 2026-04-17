Жильцам помогают переехать: что происходит с домом на Московском проспекте, который решили расселить

В Калининграде начали огораживать часть набережной адмирала Трибуца и пешеходную часть вдоль Московского проспекта в районе жилых домов № 68 и 70. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова во время выездного совещания в пятницу, 17 апреля.
68-й, расположенный рядом с так называемым падающим домом, временно расселяют. Комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила в кратчайшие сроки переселить людей из потенциально опасного здания.
Идёт поквартирный обход. Работу ведёт комитет по муниципальному имуществу, на месте развернули мобильный пункт для общения с жильцами. Им предлагают переехать в квартиры маневренного фонда.
«Сотрудники администрации не только информируют жителей, но и помогают с переездом. Для этого задействуют технику подведомственных организаций, в том числе “Калининградтеплосети”. Специалисты помогают вынести вещи и перевезти их на новое место», — сказала Дятлова.
Согласно протоколу заседания комиссии по ЧС от 3 апреля, на расселение отведено 15 дней.
Действовать в ускоренном режиме в мэрии решили после того, как установленные на доме несколько лет назад датчики показали, что трещины на стенах превысили критические отметки. Елена Дятлова отметила, что уже расселённый дом № 70 нужно срочно разбирать, попутно демонтируя балконы, которыми он связан с соседним зданием.