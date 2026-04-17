В Свердловской области улучшилось качество питьевой воды. Это следует из результатов экспертизы регионального Роспотребнадзора.
В первом квартале 2026 года санитарно-химический показатель составил 91,5%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 90,5%. Результаты по микробиологии показали 97,7%, а в прошлом году — 96,9%. Паразитологические показатели не изменились — 100%.
— За нарушение требований санитарного законодательства, предъявляемых к питьевому водоснабжению, выявленных по итогам контрольных мероприятий, сотрудники Роспотребнадзора наложили 19 штрафов на сумму 191,5 тысячи рублей, — сообщили в Роспотребнадзоре.
Также ведомство за этот период вынесло 6 предупреждений и направило один иск в суд об обязывании выполнения требований санитарного законодательства.