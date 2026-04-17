В Новосибирске проверят качество более 370 дорог и 20 мостов

Будут зафиксированы дефекты, которые подрядчики обязаны устранить.

Качество 20 мостовых сооружений и 376 участков дорог, 79 из которых были отремонтированы по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни», проверят в Новосибирске. Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

«Ежегодно весной мы проводим обследования дорог и мостов, чтобы своевременно выявить недостатки проведенного ремонта. По итогам будут зафиксированы дефекты, которые подрядчики обязаны устранить в рамках гарантийных обязательств. По итогам проверок прошлого сезона подрядные организации устранили свыше 350 дефектов, выявленных нашими комиссиями на гарантийных дорожных объектах, и более 60 — на мостовых сооружениях», — отметил мэр Максим Кудрявцев.

В случае выявления дефектов подрядные организации будут обязаны устранить недостатки за свой счет. Это нужно будет сделать до 1 июня 2026 года — если это объект национального проекта, и до 1 июля — если дорога ремонтировалась за счет средств местного бюджета.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.