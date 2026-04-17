Первый концерт Чайковского, Второй концерт Рахманинова, танцы Адыгеи: продолжается фестиваль «Русская музыка на Балтике»

Второе отделение станет кульминацией: пианистка Елизавета Ключерёва представит легендарный Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского — истинный символ русского музыкального гения. Написанный в 1874—1875 годах в период творческого кризиса композитора, этот концерт родился из импровизации Чайковского за фортепиано и принес автору мировую славу, а сегодня он остаётся вершиной романтической фортепианной музыки — мощный, страстный, полный русской души. Не случайно это произведение обязательно для всех пианистов на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, самом престижном испытании для виртуозов планеты. Здесь каждый аккорд — это история триумфа, эмоций и неукротимого духа.