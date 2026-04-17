Первый концерт Чайковского, Второй концерт Рахманинова, танцы Адыгеи: продолжается фестиваль «Русская музыка на Балтике»

В Калининградской филармонии проходит Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике». В афише — яркие программы с участием известных российских и зарубежных музыкантов, а также уникальные коллективы, впервые выступающие в регионе.
«Музыкальная сборная России» (6+).
18 апреля, суббота, 18:00.
Этот фестивальный вечер — симфонический концерт с участием звёзд Санкт-Петербургского Дома музыки (художественный руководитель — народный артист России Сергей Ролдугин) и Камерного оркестра вместе с музыкантами Концертного духового оркестра под управлением Елены Толкачёвой. Это событие обещает стать праздником русской музыки, где классика зазвучит в новом свете.
В первой части вечера оркестр исполнит яркие жемчужины репертуара: «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина» Мусоргского, Ноктюрн и Пеццо каприччиозо Чайковского, Вокализ и Восточный танец Рахманинова, а также «Песнь менестреля» Глазунова — все в переложениях для виолончели с оркестром. Солист — лауреат XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, ярчайший представитель молодого поколения российских виолончелистов Василий Степанов, чьё мастерство добавит глубины этим произведениям.
Второе отделение станет кульминацией: пианистка Елизавета Ключерёва представит легендарный Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского — истинный символ русского музыкального гения. Написанный в 1874—1875 годах в период творческого кризиса композитора, этот концерт родился из импровизации Чайковского за фортепиано и принес автору мировую славу, а сегодня он остаётся вершиной романтической фортепианной музыки — мощный, страстный, полный русской души. Не случайно это произведение обязательно для всех пианистов на Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, самом престижном испытании для виртуозов планеты. Здесь каждый аккорд — это история триумфа, эмоций и неукротимого духа.
«Вселенная Рахманинов. Во власти музыки» (6+).
25 апреля, суббота, 18:00.
В программе I отделения — Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова — одно из самых популярных и эмоционально насыщенных сочинений в истории музыки, которое часто называют «визитной карточкой» композитора. Исполнит его Камерный оркестр Калининградской филармонии (расширенный до симфонического) под управлением Елены Толкачёвой. Солистка — лауреат международного конкурса и премии «Признание» пианистка Анна Ушакова, которая каждый раз удивляет публику яркой исполнительской техникой и необычайно эмоциональной, экспрессивной манерой выступления. 25 апреля Анна вновь продемонстрирует мощную пианистическую виртуозность, заложенную в произведении Рахманинова.
Во втором отделении прозвучат редкие обработки, где темы великих композиторов переплетаются с музыкой Рахманинова, раскрывая новые грани его творчества: из Партиты № 3 И. С. Баха, песни Ф. Шуберта «Куда?», «Муки любви» Ф. Крейслера, «Скерцо» Ф. Мендельсона ко «Сну в летнюю ночь», романс П. И. Чайковского «Колыбельная песня», «Маргаритки» и «Сирень» С. В. Рахманинова, «Полёт шмеля» Н. А. Римского-Корсакова. Эти транскрипции, созданные Рахманиновым в 1930-х годах, позволяют услышать классику XIX века в его интерпретации, обогащённой современными гармониями.
Юбилейный концерт ансамбля «Нальмэс» (6+).
27 апреля, понедельник, 19:00, драмтеатр.
Впервые в Калининграде выступит Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс». Это не просто танцевальное шоу, а настоящий рассказ о традициях, истории и душе адыгского народа.
Зрители увидят уникальные костюмы, услышат народную музыку в исполнении национального оркестра и почувствуют энергию живого исполнения.
Концерт в рамках федеральной программы «Мы — Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.
Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» посвящён 80-летию образования Калининградской области, проводится при поддержке Министерства по культуре и туризму Калининградской области.
Партнёры филармонии — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» и компания «ССК — Калининград».
Алика Смехова с программой «Роман с романсом» (12+).
19 апреля, воскресенье, 18:00.
Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Алика Смехова выступит с эксклюзивной программой в зале филармонии.
В сопровождении гитариста-виртуоза, лауреата всероссийских и международных конкурсов Романа Зорькина артистка исполнит русские и цыганские романсы, а также любовную лирику Анны Ахматовой.
Концерт цикла литературно-музыкальных вечеров «Русскому гению» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.
Подробности — на сайте филармонии.