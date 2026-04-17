В 27 колледжах Тульской области пройдет день открытых дверей

Единый день открытых дверей пройдет в кластерах «Профессионалитета» в Тульской области 18 апреля при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятия организуют в 27 колледжах и техникумах, которые в этом году будут набирать первокурсников на программы «Профессионалитета», сообщили в региональном министерстве образования.