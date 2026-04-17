В 27 колледжах Тульской области пройдет день открытых дверей

Единый день открытых дверей пройдет в кластерах «Профессионалитета» в Тульской области 18 апреля при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятия организуют в 27 колледжах и техникумах, которые в этом году будут набирать первокурсников на программы «Профессионалитета», сообщили в региональном министерстве образования.
В области созданы и функционируют восемь кластеров в пяти отраслях экономики. Сейчас идет работа по открытию еще семи кластеров в шести отраслях экономики. Набор на первый курс в колледжи новых кластеров пройдет в приемную кампанию этого года.
В Единый день открытых дверей все желающие ознакомятся с востребованными рабочими профессиями и правилами приема в организации среднего профессионального образования. Они также узнают, как организованы учебный процесс и досуг студентов, как заключить целевой договор, и обсудят будущее трудоустройство.
Для школьников и их родителей подготовят экскурсии по образовательным организациям, профессиональные пробы, родительские собрания, встречи с представителями предприятий-партнеров. Так, мероприятия пройдут в Алексинском машиностроительном техникуме, Богородицком политехническом колледже, Ефремовском химико-технологическом техникуме, Тульском государственном технологическом колледже и других учреждениях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.