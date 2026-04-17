Свердловская область запустила доступ к порталу «Госуслуги» через MАХ

Многофункциональный центр (МФЦ) Свердловской области первым в России запустил функцию восстановления доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» через чат-бот MAX, сообщили в региональном департаменте информационной политики. Развитие цифровых сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Новая функция позволяет пользователям оперативно получить пошаговую инструкцию по восстановлению доступа к учетной записи без обращения в офис. Сервис подсказывает, как сменить пароль, проверить активность в личном кабинете и принять меры для защиты данных, включая установку самозапретов на кредиты и сделки с недвижимостью.
«Сегодня мы фиксируем, что пик активности мошенников приходится на вечернее и ночное время, а также на выходные дни, когда традиционные каналы поддержки не работают. Человек остается один на один с риском потери данных и финансов, поэтому МФЦ внедрил в мессенджере MAX модуль круглосуточной помощи. Достаточно написать боту фразу “меня взломали”, чтобы система сразу выдала четкий алгоритм действий, включая восстановление доступа и установку защитных ограничений», — рассказал министр цифрового развития и связи региона Евгений Шонов.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть приложение MAX или веб-версию платформы, найти чат-бота «ГБУ СО “МФЦ Свердловская область”» и начать диалог. Также там можно получить информацию об интересующей услуге, записаться на прием или проверить готовность документов всего за несколько минут, не ожидая ответа оператора.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.