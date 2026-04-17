OnlyFans впервые привлечет внешний капитал после смерти основателя

Платформа OnlyFans находится в финальной стадии переговоров о продаже миноритарного пакета акций инвестиционному фонду Architect Capital из Сан-Франциско, пишет Financial Times и The Guardian. Сделка станет первым привлечением внешнего капитала после смерти основателя и владельца компании Леонида Радвинского в конце марта.
Как сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники, речь идет о продаже доли менее 20%. Ожидается, что соглашение может быть заключено уже в мае, однако не исключены изменения.
После завершения сделки контроль над OnlyFans сохранится за семейным трастом Радвинских, который в настоящее время управляется вдовой основателя Кэти. Вся компания в результате сделки будет оценена в $3 млрд.
По словам источника, близкого к переговорам, сделка рассматривается не просто как привлечение денег, а в качестве шага для обеспечения большей стабильности бизнеса.
OnlyFans является одной из самых прибыльных частных технологических компаний в мире. В 2025 году доход платформы превышал $7 млрд в год, а ее штат составлял около 50 человек. Только в прошлом году компания выплатила рекордные $701 млн дивидендов.
В рамках сделки OnlyFans планирует сотрудничать с Architect Capital для разработки финансовых сервисов и продуктов, ориентированных на авторов контента, которые часто сталкиваются с трудностями при доступе к традиционным банковским услугам. Architect Capital финансирует инвестиции через специально созданную структуру с участием других инвесторов.
