Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

OnlyFans впервые привлечет внешний капитал после смерти основателя

Британская стриминговая платформа OnlyFans может продать миноритарную долю пакета акций. Источники FT объясняют, что сделка рассматривается как способ стабилизации бизнеса.

Источник: РБК

Платформа OnlyFans находится в финальной стадии переговоров о продаже миноритарного пакета акций инвестиционному фонду Architect Capital из Сан-Франциско, пишет Financial Times и The Guardian. Сделка станет первым привлечением внешнего капитала после смерти основателя и владельца компании Леонида Радвинского в конце марта.

Как сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники, речь идет о продаже доли менее 20%. Ожидается, что соглашение может быть заключено уже в мае, однако не исключены изменения.

После завершения сделки контроль над OnlyFans сохранится за семейным трастом Радвинских, который в настоящее время управляется вдовой основателя Кэти. Вся компания в результате сделки будет оценена в $3 млрд.

По словам источника, близкого к переговорам, сделка рассматривается не просто как привлечение денег, а в качестве шага для обеспечения большей стабильности бизнеса.

OnlyFans является одной из самых прибыльных частных технологических компаний в мире. В 2025 году доход платформы превышал $7 млрд в год, а ее штат составлял около 50 человек. Только в прошлом году компания выплатила рекордные $701 млн дивидендов.

В рамках сделки OnlyFans планирует сотрудничать с Architect Capital для разработки финансовых сервисов и продуктов, ориентированных на авторов контента, которые часто сталкиваются с трудностями при доступе к традиционным банковским услугам. Architect Capital финансирует инвестиции через специально созданную структуру с участием других инвесторов.

