В Воронеже спартакиада трудящихся по волейболу собрала более 150 человек

Более 150 сотрудников организаций стали участниками областной спартакиады трудящихся по волейболу. Она прошла в Воронеже в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Воронежской области.
Ежегодный корпоративный волейбольный форум с участием лучших команд, собранных из рабочих коллективов региона, проходил в течение пасхальной недели в ФОКе «Центр гребли». К соревнованиям присоединились 16 команд предприятий, распределенных на два параллельных турнира по спортивному уровню — Золотой и Серебряный Кубок.
По итогам состязаний победителями Серебряного Кубка стали представители компании «РВК-Воронеж», а Золотого — коллектив «Перфограда». Следующими видами спартакиады трудящихся будут легкая атлетика и перетягивание каната. Соревнования состоятся 14 мая на стадионе «Буран».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.