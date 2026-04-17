В Красноярске стартовал Международный чемпионат по робототехнике

Красноярск стал центром масштабного инженерно-технического события — Международного чемпионата по робототехнике. В мэрии рассказали, что в рамках состязаний более 500 команд юных конструкторов из 37 регионов России, а также Египта, Киргизии, Индии, Китая и ряда стран Африки презентуют жюри свои разработки.
Дети и молодежь от 4 до 24 лет — победители региональных отборочных чемпионатов на протяжении трех дней будут соревноваться в 16 направлениях разной сложности. Команды совершенствуют навыки моделирования, программирования и управления роботами для выполнения задач на полигоне, разрабатывают автономных роботов с использованием технологий 3D-печати. Основная тема чемпионата — улучшение дорожной инфраструктуры и гидроэнергетика.
Команда «Пиксель» из Красноярска разработала устройство для очистки дорожных знаков от снега, которая может облегчить работу городских служб. Другая команда «Эндемики» из Иркутска презентует автономную мобильную платформу с полным приводом, способную проводить обследование состояния водовода ГЭС. Впервые на площадке представлен инновационный вид спорта футбол-дронов, сочетающий навыки пилотирования, робототехники и тактического взаимодействия.
«Основная задача — сформировать у детей навыки инженерии и сохранить технологический суверенитет, чтобы ребята с малых лет могли изучать технические направления, создавать роботов и поступать с наработками в университеты, воплощая свои идеи на практике. Надеемся, что после чемпионата мы соберем каталог лучших проектов, которые дальше будут развиваться в Красноярске, укреплять проектную деятельность и производственную часть региона», — говорит Максим Турушев, директор АНО «Лаборатория по робототехнике “Инженеры будущего”.
Событие включает не только состязания, но и является праздником научно-технического творчества, в программе — интерактивные локации с VR- и IT-технологиями, мастер-классы, фотозоны, игры.
Организатором чемпионата выступает красноярская некоммерческая организация «Лаборатория по робототехнике “Инженеры будущего” совместно с администрацией Красноярска. В этом году проведение поддерживают краевые министерства культуры, образования, спорта, цифрового развития и агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Генеральный партнёр компания Эн+
«Параллельно с соревновательной программой у нас идет деловая, где действующие специалисты, эксперты собрались на круглые столы для обсуждения ключевых вопросов развития инженерно-технического творчества среди детей, подростков и молодежи, укрепления образовательной базы в школах и вузах, подготовку квалифицированных инженерно-технических кадров, а также долгосрочные перспективы развития робототехники. В рамках нашего чемпионата мы продумываем структуру и механизм ее реализации», — отметила начальник отдела управления проектами департамента главы города Красноярска Юлия Гафарова.
Стать частью масштабного события и погрузиться в мир робототехники может любой желающий с 17 по 19 апреля, вход для жителей и гостей города свободный. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» с 10:00 до 18:00 (ул. Авиаторов, 19).
Победители в разных соревновательных направлениях получат ценные призы и право участия в международных соревнованиях.
