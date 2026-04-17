Гараж губернатора: какими легендами отечественного автопрома владел Глеб Никитин

Первой машиной Глеба Никитина была «Копейка» — ВАЗ 21011 1976 года выпуска.

Сегодня, 17 апреля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил свой новый автомобиль Volga, который он приобрел до официального старта продаж. Редакция pravda-nn.ru решила вспомнить, какие еще автомобили были в личном автопарке главы региона.

Первой машиной Глеба Никитина была «Копейка» — ВАЗ 21011 1976 года выпуска. Он купил ее еще в самом начале своей карьеры, а спустя годы с удовольствием использовал для поездок в деревне. По признанию губернатора, ретро автомобили всегда нравились ему больше, чем современные модели.

«Копейка» упоминалась в декларации о доходах и имуществе Глеба Никитина за 2016 год. Кроме того, в собственности у него в то время был внедорожник УАЗ «Патриот» 2014 года выпуска и мотоцикл «Ява». Последний раз «УАЗик» фигурирует в декларации за 2019 год.

К 2021 году в личном автопарке губернатора появилось еще несколько машин: микроавтобус ГАЗ-22177 «Соболь» и две «Волги» — ГАЗ-3102 и ГАЗ-21. Находятся ли до сих пор старые отечественные автомобили в гараже у губернатора, неизвестно.

Теперь Глеб Никитин приобрел новинку возрожденного бренда Volga — кроссовер К50. Губернатор отметил его просторность, комфортность и динамичность, похвалил современные функции и удобство электронных ассистентов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали возрожденный в Нижнем Новгороде бренд Volga признан «Открытием года».