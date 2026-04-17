Минюст признал нежелательными три организации

Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных и запрещенных на территории страны организаций три иностранные структуры из США, Швейцарии и Нидерландов. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.
В список включены американское новостное интернет-издание Eurasianet, швейцарское сообщество «Россия Будущего — Швейцария» (Verein Russland der Zukunft — Schweiz, VRZS) и нидерландский фонд «Инициативы следующего уровня» (Stichting Next Level Initiatives).
Медиа Eurasianet является некоммерческой организацией. Американское новостное издание работает под эгидой Института Гарримана при Колумбийском университете в Нью-Йорке, который является одним из ведущих центров по изучению Евразии в Северной Америке. Его спонсорами являются Google, Фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса (в России признан нежелательной организацией, деятельность которой запрещена) и Национальный фонд в поддержку демократии (NED) (в России признан нежелательной организацией, деятельность которой запрещена).
Решение о признании организации нежелательной принимает Генпрокуратура. Участие в деятельности этих структур грозит россиянам административной ответственностью по ст. 20.33 КоАП России (участие в деятельности нежелательной организации). Она предусматривает штраф для граждан в размере от 5 до 10 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 50 до 200 тыс. руб.
