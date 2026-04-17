Тверской производитель пищевого оборудования получит субсидию

Компания «НПО Тверьторгмаш», производитель пищевого оборудования под брендом RoboLabs, из Твери победила в отборе получателей субсидий от Минпромторга РФ. Мера поддержки оказывается в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Предприятие разрабатывает и выпускает инновационное пищевое оборудование для заведений общественного питания, торговли, кинотеатров и сетей фастфуда: грили, печи, попкорн-аппараты, фритюрницы и другое. Часть оборудования не имеет аналогов в мире и обладает международными патентами. На предприятии применяются новейшие технологии роботизации и автоматизации производства.
Отметим, решения о предоставлении компаниям льготных займов регулярно принимаются главой региона на заседаниях областной бюджетной комиссии. Возможности внедрения новых мер поддержки исполняющий обязанности губернатора обсуждает с инвесторами, руководителями компаний, в том числе при посещении предприятий.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.