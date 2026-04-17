В Нижнем Тагиле зарегистрировались более 350 волонтеров благоустройства

Они помогут жителям разобраться в голосовании за объекты обновления.

Источник: Национальные проекты России

Более 350 человек в Нижнем Тагиле уже зарегистрировались в качестве волонтеров для помощи в голосовании за объекты благоустройства. Оно пройдет с 21 апреля по 12 июня по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.

Добровольцы будут посещать учреждения и предприятия, рассказывать о проектах преобразования общественных пространств на массовых мероприятиях и помогать жителям разобраться с процедурой голосования на портале «Госуслуги». Присоединиться к команде могут все желающие старше 14 лет. Волонтеры пройдут обучение по работе с приложением для голосования. В перечень территорий, претендующих на обновление, включены 12 тагильских скверов, зон отдыха, детских и спортивных площадок.

Участие волонтеров в организации голосования способствует повышению вовлеченности горожан в решение вопросов благоустройства. По итогам работы участники проекта получат сертификаты от платформы «Добро.РФ».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.