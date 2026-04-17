В Нижнем Тагиле зарегистрировались более 350 волонтеров благоустройства

Добровольцы будут посещать учреждения и предприятия, рассказывать о проектах преобразования общественных пространств на массовых мероприятиях и помогать жителям разобраться с процедурой голосования на портале «Госуслуги». Присоединиться к команде могут все желающие старше 14 лет. Волонтеры пройдут обучение по работе с приложением для голосования. В перечень территорий, претендующих на обновление, включены 12 тагильских скверов, зон отдыха, детских и спортивных площадок.