Воронежский «Факел-М» в первом домашнем матче года безвольно проиграл

17 апреля на воронежском стадионе «Локомотив» состоялся матч шестого тура молодежной лиги (дивизион А) по футболу. Местный «Факел-М» принимал нижегородский «Пари НН».
На 42-й минуте хозяева повели в счете: Никита Паткович поразил цель ударом со штрафного. Но закрепить перевес или хотя бы удержать его «огнеопасные» не смогли. Гости после перерыва провели две результативные атаки — отличились Ярослав Соснихин (59-я) и вышедший на замену Александр Июдин (72-я). Итог — 2:1 в пользу «Пари НН».
Напомним, что в первом туре «Факел-М» одержал волевую победу в Казани над «Рубином» (3:2), затем проиграл в Махачкале «Динамо» (0:2), в Москве — «Спартаку» (3:4) и «Локомотиву» (2:4) и победил в Санкт-Петербурге «Алмаз-Антей» (1:0).
Теперь 24 апреля воронежцы сыграют в Москве с местным «Динамо». Начало поединка в 13:00.