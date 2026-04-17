Нижегородцам рассказали о ходе строительства метро в Нижнем Новгороде

Подготовка стартового котлована за тупиками станции «Горьковская», откуда начнется прокладка двух тоннелей в сторону площади Свободы, вышла на новый этап, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
Напомним, там уже разработали 18 тысяч кубометров грунта и смонтировали 311 тонн металлоконструкций распорной системы для укрепления стен. Теперь рабочие приступили к монолитным работам.
«На участке размером 70×21,6 метров уже уложено более 115 кубометров бетонной подосновы. Метростроевцам для формирования бетонного лотка нужно залить еще 975 кубов бетона и довязать арматурный каркас — на это уйдет 123 тонн металла. “Первый бетон” для лотка метростроители укладывают уже сейчас. После этого они приступят к формированию ложе, на которых будет производиться монтаж тоннелепроходческих щитов», — говорится в публикации.
Стоит отметить, что перед этим специализированная геологическая организация изучила грунто-цементные элементы и убедилась, что каркас стартового котлована надёжно усилен.
Ранее сообщалось, что метростроевцы пробурили 8 тысяч скважин на площади Свободы в течение двух лет.