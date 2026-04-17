Решетников заявил о важности господдержки бизнеса

Министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул важность распределения приоритетов в государственных программах финансовой поддержки бизнеса, включая субсидирования, кредитования и гранты. Об этом он заявил на всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволожске.
«Сейчас наш подход такой: мы доводим лимиты до банков, давая достаточно широкий перечень направлений, а банки уже внутри там сами отбирают клиентов. В принципе надо подумать, насколько это правильно в условиях, когда у нас общий объем сокращается, и, наверное, нам нужно более жестко подойти к выстраиванию приоритетов», — сказал он (цитата по ТАСС).
Решетников пояснил, что реализация мер господдержки продолжается, однако в сегодняшних условиях она не предполагает таких же объемов, которые были во времена пандемии.
Министр также добавил, что происходит расширение программы «зонтичных» поручительств для предоставления большей возможности бизнесу получать кредиты на льготных условиях. Однако и в этой ситуации наблюдаются сложности, потому что любое «осложнение в экономике транслируется на качество кредитного портфеля», — отметил Решетников.
В ходе форума министр также отметил, что сейчас макроэкономическая ситуация в России более сложная, чем в последние годы, — из-за крепкого рубля, нехватки трудовых ресурсов, высоких ставок и бюджетных ограничений. Резервы экономики, по его словам, «во многом исчерпаны».
