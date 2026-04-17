Более 180 мероприятий по межнациональному диалогу пройдут в Нижнем Новгороде

Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений обсудили на первом в этом году заседании профильного консультативного совета в Нижнем Новгороде. Встречу открыла замглавы города Ирина Кондырева. Особое внимание участники уделили задачам Года единства народов России, объявленного президентом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как отметил директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян, сегодня в городе в мире и согласии живут представители около 120 национальностей. В утвержденный главой города Юрием Шалабаевым комплексный план вошли более 180 мероприятий, из которых свыше 30 уже проведены. Основной упор сделан на образовательные и социальные проекты, а также на вопросы безопасности и миграции.
Участники совета подчеркнули, что Нижний Новгород давно зарекомендовал себя как территория диалога культур и религий. В числе ключевых инициатив — проект «Дружный Нижний», где студенты общаются с представителями традиционных конфессий. По мнению экспертов и духовных лидеров, такие встречи помогают укреплять взаимопонимание и формируют устойчивую культуру уважения между народами.