В Ростовской области назначили уполномоченного по правам ребенка

Тамара Шевченко имеет высшее юридическое образование, а также является магистром по направлению «Психолого-педагогическое образование». С 2018 года занимала руководящие должности в министерстве культуры, комитете по молодежной политике, министерстве труда и социального развития. С мая 2023 года возглавляла министерство образования Ростовской области.