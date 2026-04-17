Строительство туристского комплекса с лифтом в Светлогорске признали масштабным инвестпроектом

ООО «Урбанистика» также рекомендовано обратиться в областной минград за принятием решения о подготовке документации по планировке территории в целях реализации проекта до 26 февраля 2027 года. Подготовить и представить в адрес министерства документы необходимо до 30 марта. В случае отсутствия замечаний документацию планируют утвердить до 30 июля. После этого застройщик должен направить схему образования земельного участка площадью не менее 0,8733 га, планируемого к образованию из земельного участка с кадастровым номером 39:17:010002:45 и частей ещё двух участков. Участок должен быть образован, поставлен на учёт и зарегистрирован до 27 августа. К тому же сроку должны быть установлены виды разрешёного использования земли, соответствующие целям проекта. До 30 сентября он должен быть представлен на градостроительном совете. При отсутствии замечаний землю предоставят ООО «Урбанистика» в аренду без проведения торгов до 15 октября 2027 года. Затем застройщик должен заключить соглашение с региональным минтуризма о реализации проекта.