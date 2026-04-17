Центробанк: В марте в Калининградской области ускорилась годовая инфляция

В Калининградской области ускорилась годовая инфляция. В марте показатель составил 7,08%. Информацию об этом опубликовали на сайте Банка России.
«Цены в Калининградской области в марте 2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,69% к февралю. Годовая инфляция ускорилась и в марте составила 7,08%. Это выше, чем в целом по стране (5,86%)», — говорится в исследовании.
Годовая инфляция на продовольствие увеличилась на 0,38% до 8,38%. В марте сильнее всего подорожали яйца. Эксперты связывают это с перенасыщением рынка продукцией.
В 2025 году производство яиц по стране заметно выросло, и рынок оказался насыщен продукцией. В результате птицефабрики долгое время держали цены практически на уровне себестоимости. В марте производители увеличили цены на яйца, чтобы компенсировать возросшие издержки и длительное сдерживание цен в прошлые периоды. В целом за год куриные яйца подешевели на 4,52%, — говорится в исследовании.
В регионе также выросла стоимость сливочного масла и подешевели огурцы. Кроме того, подорожали услуги общественного питания. Это связано с повышением посещаемости кафе и ресторанов после зимы, что позволило заведениям перенести возросшие издержки на аренду и закупку продуктов в стоимость готовых блюд.
По сравнению с февралём цены на непродовольственные товары увеличились на 0,44%. Годовая инфляция составила 4,28%. В марте в регионе заметнее всего подорожали печатные издания и персональные компьютеры. При этом подешевели средства связи, электроника и техника.
Годовая инфляция на услуги ускорилась на 1,73% и составила 9,67%. В Калининградской области выросла стоимость зарубежного туризма, услуги почтовой связи и пассажирского транспорта. В то же время подешевела аренда квартир. Это связано с увеличением в регионе предложения жилья под сдачу.
Годовая инфляция в Калининградской области регулярно превышает показатели по Северо-Западу и в целом по России. На стоимость влияет логистика, удорожание затрат на производство и другие факторы.