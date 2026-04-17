Мэрия пригласила бизнесы принять участие в «Лете в Москве»

Правительство Москвы предлагает предпринимателям принять участие в новом сезоне проекта «Лето в Москве». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
«В городских сезонных проектах участвуют многие предприниматели. Их привлекают бесплатная аренда и возможность рассказать о своих товарах на улицах столицы. Это помогает предпринимателям развивать свое дело», — говорится в сообщении.
Бизнесы могут стать партнерами и соорганизаторами масштабных городских мероприятий, отметили в мэрии: «Это позволяет компаниям находиться в эпицентре столичного трафика, использовать готовую инфраструктуру и оборудование, выбирать гибкие и разнообразные сценарии участия в проектах, получать информационную поддержку и присоединяться к насыщенной программе событий».
У проекта уже есть постоянные участники, подчеркнули в столичном правительстве. Так, представитель компании «Ароматы тайги» Мария Коршунова отметила, что благодаря «Лету в Москве» ей удалось привлечь много заказов, а бренд стал более узнаваемым. Торгующая сырами под маркой «Золотая Адыгея» Ева Богоявленская отметила, что организаторы мероприятий позволяют соблюдать температурный режим, товарное соседство и другие правила, важные для продуктов питания. А благодаря выручке, полученной на фестивале, ей удалось приобрести большой участок возле фермы под горячий цех.
В этом году участники «Лета в Москве» могут стать партнерами ключевых площадок, создать собственную бренд-зону, сделать спецпредложение для посетителей, представить свою продукцию в арт-павильонах и забронировать городские пространства для мероприятий, говорится в сообщении мэрии. Подать заявку или связаться с организаторами можно на странице проекта «Время возможностей для бизнеса».