Мэрия пригласила бизнесы принять участие в «Лете в Москве»

У проекта уже есть постоянные участники, подчеркнули в столичном правительстве. Так, представитель компании «Ароматы тайги» Мария Коршунова отметила, что благодаря «Лету в Москве» ей удалось привлечь много заказов, а бренд стал более узнаваемым. Торгующая сырами под маркой «Золотая Адыгея» Ева Богоявленская отметила, что организаторы мероприятий позволяют соблюдать температурный режим, товарное соседство и другие правила, важные для продуктов питания. А благодаря выручке, полученной на фестивале, ей удалось приобрести большой участок возле фермы под горячий цех.