Неиспользуемые участки планируют предоставлять нижегородским участникам СВО

Власти планируют предоставлять неиспользуемые земельные участки в Нижегородской области участникам СВО и многодетным семьям. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в соцсети.
Глава региона провел расширенное заседание совета Нижегородской области, на котором обсуждался вопрос предоставления земли. Главам муниципалитетов предстоит сформировать «земельный банк» участков, доступных в населенных пунктах.
«Будем ориентироваться на развитие тех территорий, где поблизости есть школы и доступная медицинская помощь. Также будем рассматривать зоны, прилегающие к районным центрам, либо те населенные пункты, где уже сформирована инфраструктура, чтобы все необходимое находилось в шаговой или транспортной доступности», — написал Глеб Никитин.
Кроме того, муниципалитетам Нижегородской области предстоит установить целевые ориентиры по реализации демографической политики.
