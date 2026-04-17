Глава транспортной полиции СЗФО поздравил ветеранов с 35-летием ветеранской организации

В Калининграде у мемориального камня в память о сотрудниках железнодорожной милиции состоялось торжественное собрание, посвящённое 35-летию Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел.

В мероприятии участвовал руководитель Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу генерал-лейтенант полиции Евгений Стасишин.

Начальник ведомства поздравил ветеранов калининградской транспортной полиции, выразив признательность за самоотверженную службу, мужество и профессионализм при охране порядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Отличившихся участников ветеранской организации наградили медалями и почётными грамотами.

Начальник Западного линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Сергей Титов также поздравил ветеранов, подчеркнув важность преемственности поколений. Он отметил, что благодаря их труду и преданности делу заложены традиции, которые сегодня бережно хранят действующие сотрудники.

Председатель Совета ветеранов Западного ЛУ МВД России на транспорте подполковник милиции в отставке Анатолий Куделич поблагодарил бывших сослуживцев за многолетний добросовестный труд и пожелал здоровья, благополучия и мирного неба.

В завершение участники возложили цветы к мемориальному камню в память о сотрудниках — первых представителях органов внутренних дел на Калининградской земле, почтили их подвиг минутой молчания.