Трехэтажный дом треснул на улице Энгельса в Балахне Нижегородской области

В Балахне Нижегородской области на трехэтажном доме на улице Энгельса внезапно появилась огромная трещина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Как отметили в чрезвычайном ведомстве, трещина начала стремительно увеличиваться. Жильцы дома сразу же вызвали экстренные службы. Спасителям пришлось эвакуировать 20 человек, среди которых было двое детей.
К счастью, никто не погиб и не пострадал. На данный момент специалисты наблюдают за состояние здания, так как есть вероятность дальнейшего обрушения.
Напомним, нижегородцев напугали «хлопки» в заречной части города ночью 16 апреля. Громкие звуки были слышны в районе Сортировки.