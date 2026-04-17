В Тюмени состоится акция «Библионочь»

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 17 и 18 апреля в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте культуры Тюменской области.
Тема акции в этом году — «Единство народов — сила России». Мероприятие познакомит тюменцев с историей и традициями жителей страны.
Открытие акции состоится 17 апреля в 19:00. Гостей у входа встретит фольклорный ансамбль «РадовесЪ». В 20:00, 21:00 и 22:00 стартуют экскурсии по библиотеке, в программу которых включено посещение редкого фонда на пятом этаже. В течение всего вечера новым посетителям библиотеки будут выдавать читательские билеты со специальным логотипом «Библионочь-2026».
Второй день акции, 18 апреля, будет посвящен семейной и детской аудитории. Для посетителей проведут театральные лаборатории и мастер-классы, направленные на знакомство с народным творчеством.
К «Библионочи» присоединятся и филиалы учреждения. Специальная библиотека для слепых подготовила инклюзивную программу с игровыми, познавательными и концертными форматами. В детской библиотеке им. К. Я. Лагунова организуют выставки, квесты, игротеки и творческие мастерские. Вход на все мероприятия свободный.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.