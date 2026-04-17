Опрос: россияне не верят в долгосрочный мир между США, Израилем и Ираном

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Среди респондентов, которые внимательно следят за конфликтом, 35% сейчас интересуются новостями по теме значительно чаще, чем обычно, 34% — скорее чаще, 31% — примерно так же, как обычно, менее 1% — скорее реже.
Временное прекращение огня
О временном прекращении огня между США, Ираном и Израилем слышали большинство (97%) респондентов. 3% на момент опроса не знали о заключении перемирия.
Соблюдение перемирия
Текущее перемирие между США, Ираном и Израилем 52% опрошенных оценивают как временную паузу перед эскалацией, 38% — как формальность, которая не повлияет на ситуацию, и только 7% считают временное прекращение огня реальным шагом к урегулированию конфликта. 3% затруднились с оценкой.
54% россиян скорее не верят в то, что текущее перемирие будет соблюдаться, 25% — совсем не верят, 18% — скорее верят, чем нет, 2% — верят, еще 2% — затруднились ответить.
Кому выгодно перемирие
Отвечая на вопрос о выгоде перемирия, 43% респондентов назвали главным бенефициаром США. Еще 21% считают, что оно выгодно всем сторонам конфликта, 10% — Ирану, столько же — другим странам региона, 7% — Израилю. По мнению 6%, перемирие не выгодно никому, 3% затруднились с ответом.
Текущие результаты конфликта
Оценивая текущие результаты противостояния между США, Ираном и Израилем, 74% считают, что ни одна из сторон не достигла своих целей. 17% уверены, что своих целей достиг Иран, 4% — Израиль, 2% — США. Еще 3% затруднились с ответом.
Препятствия к мирному урегулированию
По мнению 27% россиян больше всего мешает мирному урегулированию конфликта разногласия по ядерной программе, по мнению 25% — отсутствие гарантий безопасности, 21% — военные действия в регионе, 14% — санкции и экономическое давление, 9% — спор вокруг Ормузского пролива. 4% не смогли ответить на вопрос.
Ситуация вокруг Ирана в ближайшие три месяца
40% респондентов считают, что в ближайшие три месяца произойдет новая эскалация конфликта, 30% полагают, что переговоры продолжатся без результата, 20% думают, что конфликт расширится на другие страны, и лишь 4% уверены в заключении устойчивого мирного соглашения. Еще 6% затруднились с ответом.
Отношение к участникам конфликта
Половина респондентов заявила, что конфликт с участием США, Ирана и Израиля не повлиял на их отношение к этим странам. У 46% мнение изменилось, еще 4% затруднились с оценкой.
За время конфликта отношение к США у большинства не улучшилось: у 55% оно было плохим и осталось таким же, у 41% — ухудшилось. Лишь у 1% отношение стало лучше, и у 1% осталось хорошим. Еще 2% затруднились с ответом.
Отношение к Израилю у 52% респондентов ухудшилось, у 43% осталось негативным. Лишь у 2% оно улучшилось, у 1% — осталось положительным. 2% затруднились ответить.
Отношение к Ирану, напротив, улучшилось — об этом заявили 52% россиян. У 39% оно осталось положительным, у 2% — негативным, и еще у 2% ухудшилось. 5% не смогли выразить мнение.