В Самарской области открывается туристический маршрут по горе Стрельной

Жигулевский государственный заповедник объявил о открытии для посетителей горы Стрельной. Технический запуск состоится 18 и 19 апреля с 9:00 до 18:00. Экскурсии будут проводиться каждый час.
«С 25 апреля гора Стрельная откроется полноценно и будет работать без выходных. Посетив ее можно получить массу новых впечатлений и насладиться лучшими видами на Самарскую область. Рекомендуем заранее приобретать пропуск, сделать это можно на нашем сайте», — рассказали в пресс-службе заповедника.
Посетителей просят соблюдать правила посещения на территории заповедника. Напомним, в Тольятти ограничили проезд на полуострове Копылово из-за подъема уровня воды.