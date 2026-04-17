«Сбылась мечта!» В Перми на Заводе Шпагина открылся Детский музейный центр

Вот уже 10 лет в Перми развивается Детский музейный центр — место, где экспозиции создаются детьми и для детей. Несколько лет он располагался в здании на улице Пермской. Но со временем центру стало тесно, а помещение нуждалось в ремонте. Поэтому новая площадка на Заводе Шпагина стала настоящим подарком не только для юных пермяков, но и для сотрудников музея. Что ждёт посетителей и какие обитатели центра настолько древние, что застали ещё динозавров? Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
Новый дом.
«Сбылась наша мечта! — начинает рассказ о новом помещении центра замдиректор музея по развитию Юлия Глазырина. — Впервые под одной крышей оказались два самых динамично развивающихся филиалов краеведческого музея — Детский музейный центр и музей Пермский период».
Новым домом для филиалов стала площадка, которая расположена на территории Завода Шпагина. Место становится настоящим культурным центром: по соседству открылась Художественная галерея, а в будущем может появиться и Дом музыки.
Новое пространство Детского центра превышает по площади старое помещение в несколько раз. Теперь у маленьких посетителей есть не только место для организации собственных выставок, но и огромная и просторная мастерская.
«Основная аудитория центра — дети от 6 лет и их родители, однако гибкость форматов позволяет вовлекать и более младших посетителей, а также подростков и молодёжь, заинтересованных в неформальном изучении краеведения и науки», — отмечает директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.
Кроме того, Детский центр — первое пространство краеведческого центра, в котором организована полностью безбарьерная среда.
«Важно было спроектировать этот музей таким образом, чтоб это была абсолютно доступная среда. Это не только про работу с людьми с ограниченными возможностями передвижения, но и про то, что у нас в музее появился специальный отдел сервиса и гостеприимства, который будет и детскую выставку, и основную экспозицию прошивать разными программами», — рассказала Юлия Глазырина.
На 200 миллионов лет назад.
Ещё одной жемчужиной нового культурного пространства стал уникальный Парк Пермского периода. Сотрудники ботанического сада ПГНИУ, а также Санкт-Петербургского ботсада собрали виды растений, которые существовали во времена Пермского периода более 200 миллионов лет назад.
«Именно в Пермский период появились первые хвойные растения. Хотя как таковые они до наших дней не дошли, но есть гинговые растения, которые также являются одним из символов Пермского края», — рассказал научный сотрудник Пермского краеведческого музея Александр Дядик.
Сейчас растения проходят период адаптации, сотрудники ежедневно проверяют, как идёт прирост, добавляют прикорм и антистрессовые капли. По словам Александра Дядика, вся экспозиция уже практически прижилась и чувствует себя хорошо.
«Мы надеемся, что наша коллекция будет постепенно пополняться новыми видами. Собственно говоря, это необязательно какие-то крупные растения, есть более мелкие виды, которые можно собрать во флорариумах», — поделился планами Александр Дядик.
Парк Пермского периода расположился в холле нового здания музея. Посмотреть экспозицию можно бесплатно. В будущем, часть растений пересадят на улицу на территории завода.
Клад под ногами.
Вторая часть помещения, которую займёт Музей Пермского периода откроется к концу 2026 года. А пока площадку готовят к появлению трогонтериевого слона.
Первой же экспозицией Детского музейного центра стала выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» (0+), которая расскажет о секретах и красоте почв.
Здесь дети и родители узнают, на какой земле стоит их дом, кто самый гостеприимный житель почв, как устроен муравейник и из чего состоит культурный код.
«Надо сказать, что в первую очередь это выставка о почвах, как о важном звене в жизни нашей планеты. И Пермский край является одним из двух регионов, где существует Красная книга почв. Туда занесены редкие исчезающие виды, которые охраняются государством, которые в том числе находятся только на территории Перми и Пермского края», — рассказала сотрудница музея Анна Букина.
На открытие нового музейного пространства в Пермь приехала министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Здесь каждый ребёнок может узнать что-то интересное, глубже погрузиться в изучение регионального и мирового искусства, проявить себя и найти друзей», — отметила министр.
Стоимость посещения Детского музейного центра для взрослых — 350 рублей, для детей — 280 рублей. Также есть льготные и коллективные программы.