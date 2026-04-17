Очаги бешенства обнаружили еще в двух селах Нижегородской области

В двух населенных пунктах Нижегородской области введен режим карантина в связи с бешенством. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Карантинные меры затронули село Чернышиха, расположенное в Кстовском районе, и село Борисовка в Сергачском округе.
В обоих случаях источник инфекции был зафиксирован на территории личных подсобных хозяйств. В период действия карантина введены следующие ограничения: запрет на терапию заболевших подверженных бешенству животных, ограничение доступа посторонних на зараженную территорию, запрет на перемещение восприимчивых животных внутрь и за пределы карантинной зоны, а также приостановка проведения сельскохозяйственных ярмарок и выставок. Кроме того, запрещены отлов диких животных и охота.
Ранее 15 случаев бешенства выявили с начала года в Нижегородской области.