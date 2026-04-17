В Волгограде Бочаров отчитался Патрушеву о посевной

Вице-премьер озвучил цифры: посевная площадь в 2026 году запланирована в стране в целом в объеме 83 млн гектаров. Под озимые осенью 2025 года было выделено около 20 млн га. Под яровые культуры планируется занять около 56 млн га. Посевы зерновых увеличиваются почти на 700 тысяч гектаров, под масличными культурами — на 300 тысяч га.