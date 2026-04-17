В Волгограде Бочаров отчитался Патрушеву о посевной

Вице-премьер Дмитрий Патрушев прибыл 17 апреля в Волгоград. В ходе рабочей поездки зампредседателя правительства РФ провел совещание, в ходе которого обсуждалась подготовка и ход проведения весенних полевых работ в регионах страны весной 2026 года. Участие в нем приняли глава региона Андрей Бочаров, представители Минсельхоза и Минэнерго, Россельхознадзора и других заинтересованных ведомств и компаний. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Андрей Бочаров: 97% посевов в нормальном состоянии.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отчитался: поставленные перед регионом задачи по выполнению обеспечения продовольственной безопасности остаются приоритетными при реализации программ развития АПК, проведении весенних полевых и плановых сельскохозяйственных работ.
«Исходя из складывающихся погодных условий, к весеннему севу аграрии региона приступили в первой декаде апреля. На данный момент полевые работы развернуты на всей территории области. Под урожай 2026 года планируется занять 3,4 млн гектаров посевных площадей — это рекордный показатель за последние 30 лет», — подчеркнул глава региона.
Озимые зерновые культуры, являющиеся основой урожая, посеяны на площади 1,5 млн гектаров. 97% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Под яровые культуры запланировано около 1,9 млн гектаров.
«Сев яровых культур проходит в плановом порядке. Нормативные запасы семян, минеральных удобрений и ГСМ сформированы, поставка горюче-смазочных материалов продолжается без перебоев», — заверил губернатор.
Андрей Бочаров уточнил, что в хозяйствах региона постоянно обновляется парк сельхозтехники и оборудование. На данный момент аграриям доведен объем финансовых ресурсов для ведения весенних полевых работ в размере 40% общегодового объема прямой финансовой господдержки. Волгоградской области по льготной ставке 6,5% согласовано около 10 млрд рублей краткосрочных кредитов, 5,1 млрд рублей сельхозтоваропроизводители уже активно используют.
Дмитрий Патрушев: важно не снижать темпы работ.
Дмитрий Патрушев в свою очередь подчеркнул, что регионам важно обеспечить исполнение утвержденной структуры посевных площадей. От этого во многом зависит баланс спроса и предложения на внутреннем рынке продовольствия.
Вице-премьер озвучил цифры: посевная площадь в 2026 году запланирована в стране в целом в объеме 83 млн гектаров. Под озимые осенью 2025 года было выделено около 20 млн га. Под яровые культуры планируется занять около 56 млн га. Посевы зерновых увеличиваются почти на 700 тысяч гектаров, под масличными культурами — на 300 тысяч га.
«Итоги недавнего мониторинга подтвердили, что в нормальном состоянии находятся 97% посевов. Это превышает средние значения за пять лет», — сказал Дмитрий Патрушев.
Замглавы правительства сообщил, что, по данным на 17 апреля, в поля вышли аграрии около половины субъектов России. Яровой сев проведен на площади 2,7 млн гектаров. Озимые подкормлены на более чем 12 млн га. вице-премьер поручил держать состояние этих культур на отдельном контроле.
«Важно, чтобы темпы работ не снижались. А аграрии были полноценно обеспечены необходимыми ресурсами. С этой целью правительство предусмотрело инструменты поддержки и регулирования. Прежде всего они касаются сохранения доступности минеральных удобрений — цены на них на внутреннем рынке остаются стабильными, динамика закупок положительная. План их приобретения, рассчитанный до конца мая, уже исполнен практически на 90%», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.