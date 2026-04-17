Власти Волжского опубликовали аховые расценки на платные парковки

Напомним, в Волгограде уже были реализованы три этапа расширения платного парковочного пространства. Сначала в мае 2024 года власти коммерциализировали парковку у вокзала Волгоград I, а также на прилегающих улицах. Спустя несколько месяцев, в августе, сеть платных муниципальных парковок обросла ещё 26 участками на центральных улицах города. В 2025 году власти расширили зону платных парковок на участок в границах Аллеи героев и ул. 7-й Гвардейской. Четвёртым этапом к июлю 2026 года станет коммерциализация оставшихся парковочных мест на 12 центральных улицах города и создание платных стоянок в Дзержинском районе у Димитриевского кладбища. После реализации этих планов общее количество платных парковочных мест в городе достигнет 4105, в числе которых 449 будут отведены для людей с инвалидностью.