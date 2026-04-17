СМИ узнали о нехватке продовольствия на кораблях ВМС США у берегов Ирана

Развернутые у берегов Ирана американские военные корабли столкнулись с логистическим кризисом. Как сообщают западные СМИ, на авианосце «Авраам Линкольн» и десантном корабле «Триполи» заканчиваются продукты. По оценкам аналитиков, ситуация привела к падению морального духа и вскрыла серьезную уязвимость США.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Экипажи американского атомного авианосца «Авраам Линкольн» и десантного корабля «Триполи», развернутых на Ближнем Востоке на фоне конфликта с Ираном, столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на публикацию USA Today.

По данным источников, запасы провизии на кораблях стремительно истощаются. Военнослужащие вынуждены питаться нерегулярно и строго нормировать оставшиеся продукты, деля их поровну. Качество питания также резко упало: еда описывается как безвкусная, а сами моряки постоянно испытывают чувство голода. «Это просто разбивает сердце», — цитирует издание слова источника, знакомого с ситуацией на флоте.

По информации Military Watch Magazine, причиной нехватки продовольствия стали растянутые линии снабжения и затянувшиеся сроки боевого дежурства в Аравийском море. Ситуация усугубляется перебоями в работе почты: семьи военнослужащих жалуются, что лишены возможности отправить им посылки с продуктами.

Журналисты издания приводят описание типичного пайка на «Триполи» со слов отца одного из морпехов: на полупустом подносе оказалась лишь небольшая порция измельченного мяса и одна лепешка. Обед на «Аврааме Линкольне», судя по фотографиям, состоял из горстки вареной моркови, сухой котлеты и куска мясного фарша.

Отмечается, что скудные пайки уже начали негативно сказываться на моральном духе военных. По оценке Military Watch Magazine, этот кризис обеспечения вскрыл серьезные ограничения возможностей Вооруженных сил США по ведению длительных кампаний против таких серьезных противников, как Иран.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше