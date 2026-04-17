СМИ узнали о нехватке продовольствия на кораблях ВМС США у берегов Ирана

Экипажи американского атомного авианосца «Авраам Линкольн» и десантного корабля «Триполи», развернутых на Ближнем Востоке на фоне конфликта с Ираном, столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на публикацию USA Today.
По данным источников, запасы провизии на кораблях стремительно истощаются. Военнослужащие вынуждены питаться нерегулярно и строго нормировать оставшиеся продукты, деля их поровну. Качество питания также резко упало: еда описывается как безвкусная, а сами моряки постоянно испытывают чувство голода. «Это просто разбивает сердце», — цитирует издание слова источника, знакомого с ситуацией на флоте.
По информации Military Watch Magazine, причиной нехватки продовольствия стали растянутые линии снабжения и затянувшиеся сроки боевого дежурства в Аравийском море. Ситуация усугубляется перебоями в работе почты: семьи военнослужащих жалуются, что лишены возможности отправить им посылки с продуктами.
Журналисты издания приводят описание типичного пайка на «Триполи» со слов отца одного из морпехов: на полупустом подносе оказалась лишь небольшая порция измельченного мяса и одна лепешка. Обед на «Аврааме Линкольне», судя по фотографиям, состоял из горстки вареной моркови, сухой котлеты и куска мясного фарша.