Проект реконструкции Пермского цирка вышел на федеральный уровень

Объект хотят включить в реестр капитального строительства.

Источник: Комсомольская правда

Во время рабочего визита в Пермь министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Пермский цирк и оценила возможности его обновления. Пресс служба Росгосцирка подтвердила, что прорабатывается вопрос включения объекта в реестр капитального строительства. Об этой инициативе сообщает издание «Business Class».

Пермский цирк работает уже более полувека, однако здание ни разу не ремонтировали капитально, и оно нуждается в комплексном обновлении. Тем не менее за последние два года здесь отремонтировали слоновник, кровлю и бетонные конструкции, обновили эвакуационные выходы, заменили двери и установили современное освещение.

Сергей Беляков, генеральный директор ФКП «Росгосцирк», отметил, что Пермский цирк является значимым культурным центром. Главная задача — сохранить уникальную атмосферу и сделать пространство современным, безопасным и технологичным.

Реконструкция цирка должна была начаться ещё в 2021 году и завершиться в 2023, но сроки неоднократно переносились из-за длительного согласования проектной документации. В начале 2024 года объявили о готовности проекта по замене витражей, обновлению фасада здания и установки подсветки. Однако в марте выяснилось, что старт работ снова откладывается из-за нехватки финансирования. В декабре прошлого года вопрос реконструкции вновь внесли на рассмотрение.

Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
