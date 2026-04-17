Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В выходные в Уфе пройдут массовые проверки водителей

В Уфе сегодня и завтра — 18 апреля — сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей. Полицейские будут пресекать нарушения ПДД и выявлять факты управления автотранспортом в состоянии опьянения, а также случаи нарушения перевозки детей и пассажиров.

Источник: Башинформ

Кроме того, сейчас в столице Башкирии проходят профилактические мероприятия, направленные на недопущение и пресечение нарушений ПДД, в том числе по недопущению нарушений светопропускаемости стёкол автомобилей. В рейде задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции.

Напомним, сообщить о грубом факте нарушения ПДД можно по телефону горячей линии МВД по РБ: (347) 279−32−92 или в мессенджере телеграм @GIBDDRB_02bot.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии выросло число задержанных водителей в состоянии опьянения.