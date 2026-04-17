Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградская область вошла в число лидеров по исполнению нацпроектов в здравоохранении

Источник: Янтарный край

Калининградская область вошла в число лидеров по исполнению национальных проектов в сфере здравоохранения по итогам 2025 года. Об этом на расширенном заседании коллегии Минздрава РФ в Москве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Показатели, утверждённые в нацпроектах, на 100% достигнуты в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининградская, Калужская, Мурманская, Псковская, Тульская и Тюменская области, Мордовия, Татарстан, Крым, Чеченская и Кабардино-Балкарская республики, Ямало-Ненецкий автономный округ», — перечислила Голикова.

В Калининградской области активно реализуют нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Новые технологии сбережения здоровья».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что любой гражданин страны имеет право на достойную помощь вне зависимости от возраста и места проживания. В Калининградской области проводят планомерную работу для доступности медпомощи каждому жителю.

Министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев акцентировал: «В рамках национальных проектов в 2026 году будут поставлены и оснащены новые модульные медицинские организации — фельдшерско-акушерский пункт и женская консультация в Нестеровском и Гвардейском округах. Также отремонтируют инфекционное отделение Краснознаменской центральной районной больницы, запланированы и другие мероприятия».

На коллегии также обсудили цифровую трансформацию здравоохранения, медицинские кадры, обеспечение лекарствами и медизделиями, результаты борьбы с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими и онкологическими заболеваниями. Обозначили задачи и стратегические приоритеты на 2026 год.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше