Калининградская область вошла в число лидеров по исполнению нацпроектов в здравоохранении

Калининградская область вошла в число лидеров по исполнению национальных проектов в сфере здравоохранения по итогам 2025 года. Об этом на расширенном заседании коллегии Минздрава РФ в Москве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Показатели, утверждённые в нацпроектах, на 100% достигнуты в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Калининградская, Калужская, Мурманская, Псковская, Тульская и Тюменская области, Мордовия, Татарстан, Крым, Чеченская и Кабардино-Балкарская республики, Ямало-Ненецкий автономный округ», — перечислила Голикова.
В Калининградской области активно реализуют нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Новые технологии сбережения здоровья».
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что любой гражданин страны имеет право на достойную помощь вне зависимости от возраста и места проживания. В Калининградской области проводят планомерную работу для доступности медпомощи каждому жителю.
Министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев акцентировал: «В рамках национальных проектов в 2026 году будут поставлены и оснащены новые модульные медицинские организации — фельдшерско-акушерский пункт и женская консультация в Нестеровском и Гвардейском округах. Также отремонтируют инфекционное отделение Краснознаменской центральной районной больницы, запланированы и другие мероприятия».
На коллегии также обсудили цифровую трансформацию здравоохранения, медицинские кадры, обеспечение лекарствами и медизделиями, результаты борьбы с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими и онкологическими заболеваниями. Обозначили задачи и стратегические приоритеты на 2026 год.