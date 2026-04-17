Депутаты донского парламента положительно оценили работу правительства

17 апреля 2026 года на 30-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области VII с ежегодным отчетом о результатах деятельности регионального правительства за 2025 год выступил глава региона Юрий Слюсарь.
Губернатор Ростовской области подвёл итоги масштабной работы по социально-экономическому развитию Донского края, обозначил приоритеты на будущее и поблагодарил депутатский корпус за конструктивное сотрудничество.
Как подчеркнул Юрий Слюсарь, несмотря на внешние вызовы и экономические сложности, правительство Ростовской области сохранило социальную направленность бюджета: более 70% всех расходов было направлено на социальную сферу.
Он отметил, что экономика региона продемонстрировала уверенную устойчивость. Положительную динамику развития сохранили ключевые отрасли: промышленность, торговля, общественное питание и сфера платных услуг.
Юрий Борисович очень чётко и конкретно, с точными цифрами изложил результаты того, как сработала экономика и социальная сфера Ростовской области. Донской губернатор обозначил не только успехи, но и проблемы, с которыми сегодня сталкивается регион, а также конкретные пути решения задач, стоящих перед областным правительством и всеми органами власти.
По отчёту губернатора Ростовской области о результатах деятельности регионального правительства за 2025 год от фракции «Единая Россия» на заседании донского парламента выступил председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Как отметил Александр Валентинович, партия «Единая Россия» солидарно несёт ответственность за результаты работы регионального правительства за 2025 год как за положительные, так и за те, которые ещё не полностью соответствуют ожиданиям.
«Пять лет назад была принята Народная Программа нашей партии. Это живой перечень задач, которые волнуют людей. Эти задачи партия взялась решать в социальной сфере, в поддержке экономики, в повседневной жизни наших городов и сельских поселений, — сказал спикер донского парламента. — Поэтому, когда в отчёте говорится, что в очень сложной обстановке прошлого года удалось завершить строительство крупной детской поликлиники, отремонтировать 75 объектов здравоохранения, открыть 12 новых образовательных организаций и отремонтировать еще 43, это означает, что исполнены пожелания наших граждан, которые были адресованы нам во время избирательных кампаний».
Также он подчеркнул, что в очень сложных условиях — особой стратегической роли региона, близости к зоне проведения спецоперации, вражеских атак, санкционного давления и климатических вызовов, которые обрушивались на донских сельхозпроизводителей — области удалось сохранить стабильность и обеспечить рост в ключевых сферах. Это стало возможным благодаря быстрому реагированию на возникающие обстоятельства губернатора и его управленческой команды.
В частности, по инициативе Юрия Слюсаря обновили Стратегию развития Ростовской области.
Как подчеркнул спикер донского парламента, отталкиваясь от уже достигнутой за предыдущие годы базы и от тех насущных задач, решение которых не терпит отлагательств, сформированы предельно чёткие цели и задачи до 2030 года. Они включают в себя все ключевые сферы жизни нашего региона.
Фракция «Единая Россия» положительно оценила работу правительства Ростовской области за 2025 год.
«Донской парламент готов и впредь законодательно обеспечивать инициативы областного правительства. Ведь каждая ситуация по — своему уникальна и зачастую требует новых подходов. Депутатский корпус настроен на активное взаимодействие и поддержку курса развития нашей области», — резюмировал Александр Ищенко.
Как отметил руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области Алексей Мисан, из отчёта главы региона видны масштабы проделанной работы в минувшем году. Но пока остаются проблемные вопросы в сфере ЖКХ, транспорта.
«Мы желаем нашему губернатору дальнейшего процветания и развития Ростовской области. Мы за любое хорошее начинание, за любое продвижение донского края, если же наша партия увидит какую-либо несправедливость или недочет, мы об этом всегда громко и открыто будем заявлять», — сказал Алексей Мисан.
А руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Ростовской области Денис Фраш поблагодарил донского губернатора за подробный отчёт, отметив, что, несмотря на вызовы в виде санкционного давления, высокой ключевой ставки Центробанка и погодных катаклизмов, донскому краю в прошлом году удалось выполнить все макроэкономические показатели на должном уровне.
«Конечно же, не всё сделано. У нас есть наши традиционные проблемы —это ЖКХ, дороги. Трудности испытывает и малый, и средний бизнес. Но я думаю, что правительство и губернатор знают все эти вопросы, и в 2026 году эти проблемы будут постепенно и планомерно решаться. В целом, фракция ЛДПР поддерживает отчёт губернатора. Работу правительства оцениваем положительно и готовы к конструктивной дальнейшей совместной работе», — подытожил Денис Фраш.