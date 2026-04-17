В Тверской области выбрали самые спортивные семьи региона

Традиционный областной фестиваль спортивных семей состоялся 11 апреля на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса им. Султана Ахмерова в Твери в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Участие в мероприятии приняли 112 семейных команд из 28 муниципалитетов Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона.
Участники фестиваля соревновались в дартсе, броске набивного мяча, комбинированной эстафете и челночном беге. По сумме всех состязаний были определены победители и призеры в четырех номинациях.
В категории «Родитель и ребенок 6−7 лет» победу одержала семья Гордеевых из Зубцовского округа. В номинации «Родитель и ребенок 8−9 лет» первое место заняла семья Кругловых из Кесовогорского округа. Лидерами категории «Папа, мама и ребенок 6−7 лет» стали Титовы из Ржевского округа, а категории «Папа, мама и ребенок 8−9 лет» — Никешины из Кесовогорского округа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.