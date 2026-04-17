В Тольятти высадили более 26 тысяч саженцев сосны

Более 26 тыс. саженцев сосны обыкновенной высадили на территории площадью 4 га в Тольятти в ходе акции, организованной в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации городского округа.
Акция по высадке зеленых насаждений прошла уже в 15-й раз. В ней приняли участие жители, представители власти, волонтеры и предприниматели.
«Лес — сердце нашего города, он объединяет всех жителей. Я знаю, что каждый переживает за его состояние. Работа по восстановлению леса идет не только силами волонтеров и предприятий. Ее ведут и “Тольяттинское лесничество”, и “Зеленстрой”. Ежегодно мы наращиваем в этом направлении и силы, и объемы финансирования. И мне очень приятно видеть, что тольяттинцы охотно откликаются, понимая всю важность таких акций, и принимают в них активное участие. Вот и сегодня на посадке собралось несколько сотен человек», — отметил глава городского округа Илья Сухих.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.