Старт в АПК: как нацпроект помогает готовить новое поколение аграриев

Система агротехклассов создается в регионах в партнерстве между школами, университетами, колледжами и работодателями. В таких современных аудиториях подростки могут углубленно изучать биологию, химию, математику, физику. Для них также организуют экскурсии на современные сельхозпредприятия и фермы. В России уже работают более 1 тыс. таких классов. По плану их станет вдвое больше в 2026 году.