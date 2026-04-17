Старт в АПК: как нацпроект помогает готовить новое поколение аграриев

Сельское хозяйство — одна из самых технологичных отраслей экономики. Когда-то землю обрабатывали плугом, который тянула лошадь, потом лошадей сменили тракторы, а позже появились культиваторы. Сейчас в АПК активно применяют цифровые решения, дроны, технологии повышения урожайности. И специалистов готовят по-новому.
Узнать тонкости аграрных профессий дети могут уже со школы. Для этого при поддержке нацпроекта «Продовольственная безопасность» по всей стране создают агротехклассы. Подробнее о том, где уже открыты подобные площадки и как государство помогает профильным колледжам и вузам, — в нашем материале.
Будущие агрономы и рыбоводы.
Система агротехклассов создается в регионах в партнерстве между школами, университетами, колледжами и работодателями. В таких современных аудиториях подростки могут углубленно изучать биологию, химию, математику, физику. Для них также организуют экскурсии на современные сельхозпредприятия и фермы. В России уже работают более 1 тыс. таких классов. По плану их станет вдвое больше в 2026 году.
Один из агротехклассов откроют в Георгиевском округе Ставропольского края. Инвестором и партнером станет местное сельхозпредприятие. На бюджетные и спонсорские средства для класса подберут кабинет, отремонтируют его, закупят оборудование. Ранее похожее пространство с биотехнологической лабораторией создали в школе № 23 села Новозаведенного.
«Очень рад, что направление агротехклассов у нас активно развивается. Еще больше ребят смогут в доступном и интересном формате изучать основы сельского хозяйства. Подготовка молодых специалистов в сфере агропромышленного комплекса — важная задача, которую нам удается решать общими усилиями», — отметил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.
Всего в Ставропольском крае уже 60 агротехклассов. Например, в Кировском округе в них обучаются более 200 детей, в том числе ученики школы № 5 станицы Марьинской. Ребята уже добились первых результатов: выращиваемые ими баклажаны зацвели.
«Дети на практике изучают этапы производства сельскохозяйственных культур, ухаживают за всходами. Образовательная программа позволяет не только углубить теоретические знания, но, главное, приобрести ценные практические навыки», — считает глава Кировского округа Николай Новопашин.
А в Пошехонье Ярославской области с 2026 года школьники изучают аквакультуру — разведение, содержание и выращивание рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей. Тематический агротехкласс открыли в январе на базе городского Центра образования № 1. Здесь создали современную учебную среду с интерактивным экраном, цифровой лабораторией, ноутбуками, научным оборудованием, включая цифровые микроскопы. Планируется, что Пошехонский аграрно-политехнический колледж совместно с региональным производителем мяса птицы будут проводить для ребят экскурсии, мастер-классы и практические занятия.
«Развитие сельских территорий и обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами являются для нас приоритетными задачами. Для этого мы создаем в школах агротехнологические классы, уже сегодня в регионе успешно функционируют восемь таких учебных пространств», — подчеркнул министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Тихонов.
В партнерстве с вузами и колледжами.
С 2026 года в России запустили программу для колледжей «Агропрофессионалитет».
По новой программе аграрные колледжи и вузы, у которых есть факультет СПО, могут претендовать на грант «Агропрофи». Выигранные средства пойдут на модернизацию образовательной инфраструктуры, программ и материально-технической базы.
Одним из учебных заведений, которое уже получило субсидию, стал Агротехнологический колледж при Дальневосточном государственном аграрном университете (ГАУ). Средства потратят на закупку новейшего оборудования по ветеринарии, агроинженерии и агрономии.
«Сегодня Дальневосточный ГАУ — единственный вуз в регионе, который является участником сразу трех федеральных проектов: “Приоритет 2030”, “Кадры в АПК” и “Агропрофессионалитет”. Это дает возможность привлекать серьезные ресурсы для обновления материально-технической базы, закупки оборудования, академических обменов и стажировок», — отметил ректор вуза Павел Тихончук.
При поддержке нацпроекта «Продовольственная безопасность» в Дальневосточном ГАУ также проводят капитальный ремонт. С 2025 года здесь обновили учебные классы, лаборатории, лекционные аудитории. Кроме того, новую мебель и оборудование установили в библиотеке, конференц-залах. В 2026 году планируют отремонтировать второй этаж главного корпуса и фасад.
«Университет готов к комплексному решению задач, стоящих перед АПК Амурской области. Способность одновременно заниматься созданием новых сортов, разработкой передовых технологий и подготовкой высококвалифицированных специалистов делает нас ключевым игроком в развитии сельского хозяйства региона», — подчеркнул Павел Тихончук.
Всего по программе «Агропрофессионалитет» в 2026 году получат государственную поддержку 18 проектов из 13 регионов. Обязательное условие для участия в отборе — включенность колледжа в систему агротехклассов. Планируется, что к 2030 году по нацпроекту «Продовольственная безопасность» откроют 18 тыс. таких классов по всей России. Эти меры позволят укомплектовать предприятия аграрного сектора сотрудниками до 95% и повысить долю молодежи в отрасли.