Появилось видео с места страшного ДТП с двумя погибшими в Соликамске

Опубликовано видео работы спасателей на месте гибели водителя и пассажира «Опель Корса» в Соликамске. ГИБДД: легковушка вылетела на встречную полосу под автобус ПАЗ.

Госавтоинспекция по Пермскому краю опубликовала видео с места страшной аварии на улице Мира в Соликамске.

На кадрах видно, как спасатели МЧС с помощью спецтехники пытаются деблокировать тела погибших из практически уничтоженного легкового автомобиля.

По официальным данным Госавтоинспекции, трагедия произошла сегодня, 17 апреля, около 15:00. Водитель автомобиля «Опель Корса» 1993 года рождения, двигаясь в сторону улицы Лобанова, выехал на встречную полосу и в районе дома № 14 совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ».

В результате удара водитель «Опеля» и его 39-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте до приезда скорой помощи. Информация о количестве пострадавших в автобусе пассажиров в данный момент уточняется.

Начальник Управления Госавтоинспекции Вячеслав Шадрин прокомментировал ситуацию: «Помните, что выезд на “встречку” — один из самых опасных маневров! Мы призываем всех водителей соблюдать ПДД и помнить о последствиях необдуманных действий».

Напомним, ранее о трагедии сообщил глава Соликамска.