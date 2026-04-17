Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицы Екатеринбурга начали мыть с шампунем

Власти Екатеринбурга распорядились навести порядок на улицах.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге наводят порядок на улицах. Первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провел совещание, на котором рассказал о приоритетных задачах для коммунальщиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

— Наша главная цель на год — сделать город чистым. Вывести максимум имеющейся техники и специалистов ручной уборки на улицы. Нужно промыть бордюры и тротуары аппаратами высокого давления, очистить дороги водой с использованием шампуня. Также убрать все брошенные и бесхозные столбы, старые пни, промести разделительные полосы.

говорит Рустам Галямов

В уральской столице в ночь с 16 на 17 апреля сотрудники коммунальных служб убрали 151 тонну грязи. Также расчистили город от двух тонн мусора. Они использовали 1, 2 тысячи кубометров воды. Для проведения дорожных работ им потребовалась 481 тонна асфальта.