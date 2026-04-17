Улицы Екатеринбурга начали мыть с шампунем

В Екатеринбурге наводят порядок на улицах. Первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провел совещание, на котором рассказал о приоритетных задачах для коммунальщиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
— Наша главная цель на год — сделать город чистым. Вывести максимум имеющейся техники и специалистов ручной уборки на улицы. Нужно промыть бордюры и тротуары аппаратами высокого давления, очистить дороги водой с использованием шампуня. Также убрать все брошенные и бесхозные столбы, старые пни, промести разделительные полосы.
В уральской столице в ночь с 16 на 17 апреля сотрудники коммунальных служб убрали 151 тонну грязи. Также расчистили город от двух тонн мусора. Они использовали 1, 2 тысячи кубометров воды. Для проведения дорожных работ им потребовалась 481 тонна асфальта.