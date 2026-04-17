Минздрав назвал регионы с самыми низкими показателями курения

Министерство здравоохранения РФ представило статистику по распространённости курения табака среди россиян старше 18 лет по состоянию на февраль 2026 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Первое место в рейтинге регионов с наименьшим числом курильщиков заняла Чеченская Республика, где доля потребителей табачных изделий составила всего 0,62%. На втором месте расположилась Запорожская область с показателем 4,35%. Краснодарский край замыкает тройку лидеров — здесь табачную зависимость имеют 4,63% взрослого населения.
В число регионов с наименьшим распространением никотиновой зависимости также вошли Ингушетия и Дагестан. В этот перечень попал и Санкт-Петербург, что, как отмечает агентство, «выделяет северную столицу среди других крупных мегаполисов России».
Ранее «Югополис» сообщал, что депутаты окончательно утвердили закон, который усиливает ограничения на курение табака, использование никотинсодержащей продукции и кальянов в общественных пространствах региона.