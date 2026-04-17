Минздрав назвал регионы с самыми низкими показателями курения

Краснодарский край оказался на третьем месте в стране по наименьшей доле курящего взрослого населения.

Источник: Югополис

Министерство здравоохранения РФ представило статистику по распространённости курения табака среди россиян старше 18 лет по состоянию на февраль 2026 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первое место в рейтинге регионов с наименьшим числом курильщиков заняла Чеченская Республика, где доля потребителей табачных изделий составила всего 0,62%. На втором месте расположилась Запорожская область с показателем 4,35%. Краснодарский край замыкает тройку лидеров — здесь табачную зависимость имеют 4,63% взрослого населения.

В число регионов с наименьшим распространением никотиновой зависимости также вошли Ингушетия и Дагестан. В этот перечень попал и Санкт-Петербург, что, как отмечает агентство, «выделяет северную столицу среди других крупных мегаполисов России».

Ранее «Югополис» сообщал, что депутаты окончательно утвердили закон, который усиливает ограничения на курение табака, использование никотинсодержащей продукции и кальянов в общественных пространствах региона.

