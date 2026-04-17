Инвестор получит без торгов участок рядом с фуникулёром в Светлогорске под туристический комплекс

Компания «Урбанистика» получит без торгов участок рядом с фуникулёром в Светлогорске для строительства туристического комплекса. Проект одобрил совет по улучшению инвестиционного климата в регионе.
Согласно протоколу заседания, ООО «Урбанистика» планирует построить туристско-рекреационный комплекс с лифтовым подъёмником «в увязке с модернизацией фуникулёра». Для реализации проекта планируют сформировать территорию площадью 8,7 тысячи квадратных метров. Её образуют из участка с кадастровым номером 39:17:010002:45 и частей 39:17:010002:56 и 39:17:010002:58. Земельный массив располагается на прибрежном склоне по соседству с канатной дорогой.
Чтобы построить туристический комплекс, потребуется внесение изменений в генеральный план и правила землепользования Светлогорска. В протоколе отмечается, что компания «Урбанистика» пожертвует 70 миллионов рублей в бюджет муниципалитета «на благоустройство общественных зон».
По данным сервиса Seldon.basis, генеральным директором и основным владельцем ООО «Урбанистика» является Никита Ульянов, соучредитель — Антон Майер.
Отметим, что рядом с фуникулёром в Светлогорске уже разрешили построить один апарт-отель. Он появится на променаде.